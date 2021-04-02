В Крыму разобьют сад в память о жертвах концлагеря "Толле"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Сад памяти из кипарисов и можжевельников высадят в Крыму вблизи Бахчисарайского водохранилища "Эгиз-Оба", где в годы гитлеровской оккупации был концлагерь для советских военнопленных. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов акции, председатель добровольческого движения "Волонтеры Победы" в Республике Крым Данил Данильченко.

"6 апреля Сад памяти разобьют в городе Бахчисарай, вблизи водохранилища. На этом месте в 1942-1944 годах находился концлагерь для советских военнопленных "Толле", - сообщил Данильченко.

Он уточнил, что только по официальным данным, в братской могиле похоронены более полутора тысяч пленных солдат и матросов, которые были замучены фашистами и их пособниками. Память о погибших будет увековечена высадкой 100 кипарисов и можжевельников.

По его данным, цель международной акции "Сад памяти" - посадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В апреле мероприятия пройдут в Крыму и Краснодарском крае, где такие сады высаживались и ранее. Впервые она проводится в Кабардино-Балкарской республике, Ингушетии и Ростовской области. Сады памяти появляются и за рубежом - вслед за Киргизией и Арменией к акции подключается жители Ливана, Алжира и Молдавии.

Данильченко добавил, что в День памяти и скорби, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, памятное мероприятие состоится в крепости-герое Бресте. Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь; эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.