В Центральную Россию в выходные придут похолодание, мокрый снег и дожди

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 4-6 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 3-4 апреля, ожидаются мокрый снег и дожди. Так, в Белгородской, Курской, Смоленской областях днем температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, во Владимирской, Рязанской, Ярославской и других областях ночами возможно снижение температуры до 2-5 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Мокрый снег, дождь в ночь на 3 апреля ожидается в Белгородской, Курской, Липецкой, Тверской и Тульской областях. Температура воздуха будет колебаться от нуля - минус 1 градуса в ночные часы до плюс 8-9 градусов днем, в субботу и воскресенье пройдут небольшие дожди. "В ночь на 3 апреля - мокрый снег, дождь, днем - местами небольшой дождь, ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью - до минус двух градусов, днем - плюс 4-9 градусов", - сообщили в ЦГМС по Тульской области.

Во Владимирской, Костромской, Орловской, Рязанской, Ярославской областях днем в субботу пройдут дожди, мокрый снег прогнозируется в ночь на 4 апреля, в воскресенье интенсивность осадков снизится. Ночами столбики термометров будут опускаться до минус 3-5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5-9 градусов. "Четвертого апреля будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью - от нуля до минус 5 градусов, днем - плюс 4-9", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

Похолодание также коснется Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Смоленской и Тамбовской областей, но ночами 3-4 апреля будет не ниже минус одного градуса, а днем - не выше плюс 4-8 градусов, местами пройдут небольшие дожди. "В предстоящие выходные в Тамбовской области мы ждем похолодание. Холодный фронт с северо-запада принесет осадки и резко понизит температуру до плюс четырех градусов днем и минус одного градуса ночью, при этом сегодня у нас солнечно и до плюс 15 градусов. В субботу в регионе пройдет дождь, в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью заморозки сохранятся", - рассказал дежурный синоптик гидрометцентра по Тамбовской области.