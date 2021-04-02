Глава Бурятии попросил пересмотреть подход к оценке озеленения городов Дальнего Востока

ЧИТА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на форуме "ProДФО" в пятницу попросил министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова повлиять на изменение оценки озеленения в городах Дальневосточного федерального округа (ДФО) по космическим снимкам, регламентировав период, когда они берутся.

"Каждый город имеет коэффициент благоустройства, по которому оценивается. Один из индикаторов - это степень озеленения, она берется по космоснимкам. Но поскольку на Дальнем Востоке у нас климатические условия особенные, у нас, по сути, озеленение по космоснимкам можно узнать в июль-август. В мае зелени еще нет, в сентябре уже зелени нет. Здесь бы хотелось регламентировать период, когда берутся космоснимки для оценки", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что из-за сделанных в неудачное время снимков жители Бурятии думают, что в их городах меньше зеленых зон, чем в городах европейской части России.

"ProДФО" - это серия онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения. Принимающей стороной 1-2 апреля выступает Забайкальский край. Организаторы - аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив" и корпорация "Синергия".