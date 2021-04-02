Самарские власти проведут в апреле форум по развитию госуслуг при участии АСИ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Форум по улучшению качества предоставления госуслуг и развитию кадрового потенциала пройдет в конце апреля 2021 года в Самарской области с участием РАНХиГС и при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров после встречи с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

"Мы предполагаем, что он пройдет в третьей декаде апреля, сейчас уточняем даты. Уточняем в том числе с возможными федеральными событиями, чтобы эти дни были комфортные для участия экспертов. Уже предварительное согласие мы получили от ряда регионов, РАНХиГС активно включился в работу. Мы рады... предварительной договоренности с Агентством стратегических инициатив по проведению форума", - сказал он.

Ключевой темой, как уточнил Азаров, станет развитие клиентоориентированности предоставления госуслуг населению. Сформулированные на площадке форума решения по этому направлению планируют внедрить в регионе.

"У нас не только в сфере социальной политики представляются государственные услуги. Это и ведение бизнеса, и развитие инфраструктуры. Как сделать так, чтобы все органы власти вот эту модель клиентоцентричную имели в своих алгоритмах? Об этом разговоров много. Успешных кейсов минимум. Мы хотим об этом не просто поговорить, а нащупать эффективные модели, которые хотели бы внедрять в Самарской области", - добавил Азаров.

В пресс-службе АСИ ТАСС пояснили, что руководство агентства поддержало предложение самарских властей.