В Нижнем Новгороде создали "Симфонию гудков" в виде инсталляции в формате "360 градусов"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апреля. /ТАСС/. Нижегородская студия Dreamlaser создала аудиовизуальную инсталляцию "Симфония гудков" в формате "360 градусов", в основу визуальной части легли изображения индустриальных и конструктивистских объектов, в том числе судостроительного завода "Красное Сормово", метромоста, Серобусыгинского квартала. Показ инсталляции состоялся в пятницу в арт-пространстве "ЦЕХ" в Нижнем Новгороде.

Первая репетиция "Симфонии гудков" композитора Арсения Авраамова (1886-1944) состоялась в Нижнем Новгороде в 1919 году. В полной версии ее исполнили в 1922 году в Баку, а в 1923 году - в Москве в день празднования Октябрьской революции.

"Проект "Симфония гудков" - это такая реконструкция музыкального перформанса, который был придуман Арсением Авраамовым более 100 лет назад. Он заключался в том, чтобы играть музыку с помощью пулеметов, пушек, гудков заводов или пароходов в масштабе всего города", - рассказал ТАСС куратор проекта Артем Филатов.

По его словам, сейчас в масштабах города воссоздать подобную симфонию невозможно, поэтому авторы проекта решили реализовать его в пространстве "ЦЕХ" и выбрали для съемки городские достопримечательности.

"Это достопримечательности, связанные с индустриальным прошлым Нижнего Новгорода, например, одним из таких пространств стал завод "Красное Сормово" <…> Мы попали в цеха, где находятся поезда, прошлись полностью по этим цехам, отсканировали их. Для нас очень важно было попасть в этот процесс, все детально показать, чтобы люди почувствовали дух индустриальных павильонов", - добавил Филатов.

В "Симфонии гудков" Авраамова соединились заводские, паровозные и автомобильные гудки, сирены, звуки артиллерийских орудий, авиационных двигателей, пулеметов, а также изобретенной композитором магистрали - сети настроенных паровых гудков, звон колоколов, отрывки хоровых произведений и игра духовых оркестров. Авторы современной симфонии постарались воссоздать и этот элемент. "Если говорить о музыкальной составляющей, то этим занимался композитор Сергей Хисматов, какие-то вещи он записывал изначально сам, что-то он находил и обращался к профессионалам, но для того, чтобы произвести магистраль Авраамова, он воспользовался компьютерной реконструкцией", - добавил Филатов.

Инсталляция для всех

Проект, по мнению заместителя председателя правительства, министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, будет интересен многим возрастным группам, в том числе подросткам.

"Для подростков это отличная история, чтобы прикоснуться к серьезному искусству. Здесь, наверное, самая соль в экспериментальном формате работы. Помимо звука, который был написан 100 лет назад, здесь еще и необычная форма представления достопримечательностей нашего города. Плюс - огромный круговой экран, который погружает тебя прямо в центр. Кроме того, это очень "инстаграмно", когда хочется выкладывать в Instagram яркие картинки. Место в том числе и про это", - сказал Беркович.

Пространство и создатели

Арт-пространство "ЦЕХ" площадью 1 тыс. кв. м в бывшем печатном цехе в здании "Нижполиграфа" открыла в конце сентября к 800-летию Нижнего Новгорода студия Dreamlaser при поддержке организации "Центр 800". Кроме выставочной здесь планируются образовательная и концертная деятельность.

Студия Dreamlaser - один из мировых лидеров в сфере применения инновационных мультимедийных технологий, более 15 лет создает инженерные и креативные решения для российских и международных событий, инициатор и организатор фестиваля аудиовизуального искусства Intervals, лауреат государственной премии в области современного искусства "Инновация" в номинации "Региональный проект" (2020).