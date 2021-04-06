Лунная прогулка: ученый в Приморье создал частную обсерваторию для "экскурсий" к звездам

Увидеть лунные моря и кратеры, сближение планет, затмения и метеоритные дожди, научиться ориентироваться по звездам и просто отвлечься от земных забот теперь можно в единственной частной обсерватории Приморского края. Ее организовал астрофизик Алексей Маткин, давно мечтавший делиться с людьми знаниями о космосе

Знакомство с космосом Открытая площадка новой обсерватории расположена на небольшом участке в получасе езды от Уссурийска. Она окружена лесом. Первое, что видят ее посетители, — это установленные на треногах телескопы. Но прежде, чем прикоснуться к окулярам, Алексей приглашает участников экскурсии на лекцию в помещение своей обсерватории. Здесь ученый с помощью карт и мультимедийного оборудования объясняет основы астрономии и только после этого отводит гостей на наблюдательную площадку. Так начинается знакомство с космосом. "Намного интереснее смотреть в телескоп, когда ты понимаешь, что видишь. Так как у всех людей разный уровень подготовки, то сначала мы делаем вводный экскурс: начинаем издалека, затем более детально приближаемся к различным небесным объектам, явлениям. Необходимо все разложить по полочкам", — говорит Маткин.

Описание Алексей Маткин © Егор Ермак

Первые экскурсии он начал проводить в тестовом варианте в январе этого года. Больше десяти лет ученый, работая в научной обсерватории, вынашивал идею создания подобного образовательного центра. Иногда своим друзьям и знакомым он рассказывал о важных космических событиях или объяснял сложные научные факты так, что люди без специального образования могли их понять. Так и появилась мысль заняться популяризацией астрономии. "В нашей стране около 20 лет вообще не преподавалась астрономия, и в обществе сформировался серьезный пробел в образовании. И оно невозможно без знаний о космосе, потому что наша жизнь, наша Земля, все процессы, происходящие на ней, сильно связаны с космосом. Можно сказать, что все, что находится в космосе, — это продолжение нашей природы. И наша миссия — помочь людям получить эту целостную картину мира и всех процессов, которые происходят над нами", — объясняет популяризатор. К удивлению ученого, экскурсии к звездам оказались востребованными. С основанной им компанией "Примастро" начали работать турфирмы и школы, приехать на экскурсию можно и в частном порядке. А с недавних пор образовался даже лист ожидания, поскольку погода не всегда позволяет работать по графику, и иногда запланированные лекции приходится переносить на дни ясного неба. К тому же частная обсерватория — единственное место в Приморье, где устраивают подобные экскурсии. "Мы были очень удивлены, что, оказывается, людям настолько интересна тема космоса. К нам приезжает большой поток гостей. Стараемся формировать группы по 15–20 человек, чтобы всем было комфортно. В основном это вечернее и ночное время, так как сейчас в дневное время мы достраиваем инфраструктуру", — говорит Алексей. Все началось с Луны Когда больше 20 лет назад школьный друг Маткина, увлеченный астрономией, рассказал ему, что в простой бинокль можно рассмотреть кратеры на Луне, будущий ученый не поверил. Вечером двое подростков отправились на крышу дома, прихватив с собой подзорную трубу. Тогда-то 12-летний мальчик впервые подробно рассмотрел спутник Земли. "На следующий день я проснулся другим человеком! Это была такая яркая вспышка, которая озарила всю мою жизнь. С этого момента я считаю себя астрономом", — вспоминает Алексей Маткин.

На эту тему Астрономы впервые измерили магнитное поле в окрестностях сверхмассивной черной дыры

После этого он начал часами пропадать в библиотеке, читая книги по астрономии. "Это можно назвать так: мальчик-хулиган начал ходить в библиотеку", — смеется ученый. Через год он изучил на ночном небе все, что могли позволить бинокль и подзорная труба, поэтому школьник начал собирать свой первый телескоп из очковых линз. Увлечение космосом определило и выбор профессии, но так как в Приморском крае выучиться по специальности "астрономия" было нельзя, а уезжать из своего региона Маткин не хотел, он поступил на физико-технический факультет Дальневосточного университета (ДВГУ, ныне ДВФУ). Уже на первом курсе молодой человек попросился на работу на станцию Службы Солнца (устаревшее название Уссурийской астрофизической обсерватории). "Мне дали первую задачу: тогда в общедоступном пользовании появлялись цифровые фотоаппараты, и мне поручили изучить их характеристики и адаптировать под наблюдение за Солнцем. Это было очень интересно", — вспоминает Маткин. Найти себя За десять лет работы в обсерватории он прошел путь от механика-инженера до научного сотрудника, побывал в разных странах в составе экспедиций, которые помогали запускать и настраивать телескопы по проекту ISON (Международной научной сети оптических инструментов института им. Келдыша РАН). Тогда-то он и узнал, как работать с оптическим оборудованием и как с нуля создать обсерваторю. В 2014 году Алексей Маткин вместе с коллегой впервые в истории Уссурийской астрофизической обсерватории обнаружил неизвестный астероид, а позднее открытие подтвердил Гарвардский международный центр. Всего на счету ученого четыре найденных астероида, которые, к слову, угрозы для Земли не представляли. Кроме этого, ученый успел получить педагогическое образование и начал проводить для своих друзей и знакомых первые лекции об астрономии.

"У меня была давняя мечта: я очень хотел заниматься популяризацией астрономии, астрофизики, научных знаний о космосе. Сейчас для меня это основное занятие. К сожалению, совмещать прежнее место работы и собственный проект я уже просто не мог. Сейчас я понимаю, что нахожусь там, где должен быть", — говорит Маткин. По словам Маткина, самым сложным в организации обсерватории был выбор площадки. На это ушло около четырех лет. Участок одновременно должен был располагаться вдали от городских огней, но и в тоже время — недалеко от инфраструктуры и дорог. В итоге по случайности, как говорит Алексей, выбор пал на четыре гектара земли рядом с его бывшим местом работы — научной обсерваторией под Уссурийском. Маткин оформил участок в собственность, постепенно купил оборудование для наблюдений, а кое-что арендовал у друзей-ученых. Главную помощь ему оказали близкие люди. Например, супруга Алексея взяла на себя администрирование и встречу гостей, а он сам проводит экскурсии, ведет страничку проекта в Instagram и отвечает за развитие обсерватории.

"Я такой человек, что привык рассчитывать на себя. Я не слышал о грантовых каких-то программах, которые направлены на оснащение обсерваторий для таких проектов, как наш. Хотя если бы нас кто-то поддержал, то это было бы, конечно, здорово", — говорит Маткин. Космические планы В частной обсерватории проводят два вида экскурсий. Во время "Прогулки по Луне" гостям предлагают осмотреть лунные ландшафты, не покидая поверхности Земли, а на экскурсии "Млечный путь — наша Галактика" они могут увидеть всевозможные объекты Солнечной системы. В будущем здесь планируют наладить и наблюдение за Солнцем. Для этого в арсенале обсерватории есть пять различных оптических приборов, а также программа "Планетарий", которая в реальном времени отображает на экране до 20 миллионов звезд.

На эту тему На Байкале ввели в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

"На одном из наших телескопов можно увидеть Солнце как живое — можно наблюдать хромосферные факелы, как язычки пламени меняются со временем, одни исчезают, другие появляются, это можно наблюдать в течение часа-двух", — рассказывает Алексей. По словам автора проекта, самый любимый объект для наблюдения у гостей обсерватории — Луна. Ученый объясняет это просто: она, в отличие от других небесных объектов, в телескопе виднеется ярче, и у туристов получается сделать удачные снимки с помощью обычных смартфонов. "Все хотят красивые цветные картинки, которые мы видим в журналах, интернете, но, к сожалению, особенность нашего зрения такова, что вот эти далекие галактики, туманные объекты — остатки взрывов сверхновых звезд, газопылевые туманы, где рождаются новые звезды, — мы видим в телескопе черно-белыми. В этот момент у некоторых возникает разочарование, а вот планеты, объекты солнечной системы, наша Луна не оставляют равнодушными большинство гостей", — рассказывает ученый.