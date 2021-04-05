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Администрацию федеральной территории Сириус планируется сформировать до сентября 2021 года

По словам врио главы Сириуса, количество сотрудников при этом будет минимальным

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 апреля. /ТАСС/. Команду администрации федеральной территории Сириус намерены сформировать до сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник врио главы Сириуса Андрей Столяров.

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"Делаем ставку на мобильную администрацию, постараемся минимизировать количество сотрудников, но при этом они должны быть максимально эффективными. Конечно, желательно формировать администрацию до сентября этого года", - сказал Столяров.

Он подчеркнул, что спешки в комплектовании администрации нет, так как работа должна быть проведена тщательно и осознанно. Сроки запланированы исходя из того, что в конце сентября будет избран Совет федеральной территории и его представителям необходима "прочная опора в лице администрации".

Теги
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