Администрацию федеральной территории Сириус планируется сформировать до сентября 2021 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 5 апреля. /ТАСС/. Команду администрации федеральной территории Сириус намерены сформировать до сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник врио главы Сириуса Андрей Столяров.

"Делаем ставку на мобильную администрацию, постараемся минимизировать количество сотрудников, но при этом они должны быть максимально эффективными. Конечно, желательно формировать администрацию до сентября этого года", - сказал Столяров.

Он подчеркнул, что спешки в комплектовании администрации нет, так как работа должна быть проведена тщательно и осознанно. Сроки запланированы исходя из того, что в конце сентября будет избран Совет федеральной территории и его представителям необходима "прочная опора в лице администрации".