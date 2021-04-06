В Коми появился турмаршрут по местам, связанным с Кандинским

СЫКТЫВКАР, 6 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Туристический маршрут по местам, повлиявшим на творчество художника-абстракциониста Василия Кандинского, открыли в Республике Коми. Об этом рассказал ТАСС руководитель регионального агентства по развитию туризма Данил Толмачев. Маршрут ведет в отдаленное село Керчомъя Усть-Куломского района

"Керчомъя - одно из самых красивых, самобытных сел в Коми стало центральной точкой нового туристического маршрута, который мы запускаем в этом году, к 100-летию республики. Мы не говорим про "потемкинские деревни", которые строим с нуля и собираемся туда людей приглашать - нет. Это реальное село и люди, которые живут этой жизнью, сами изготавливают лодки, плетут рыболовецкие сети, пряжу, вяжут из нее изделия. Это то, чем они живут и делятся с туристом. Местные жители фактически являются проводниками в культуру, которой 130 лет назад был потрясен Кандинский", - рассказал собеседник агентства.

Маршрут организован так, что туристы смогут остаться в Керчомъе на пару дней, поселиться в избе у местных жителей, которые готовы принять гостей, погрузиться в культуру коми-зырян.

Село Керчомъя было основано в 1646 году на левом берегу реки Вычегды. В 1916 году там проживало 2 680 человек, в 1930-е годы население резко выросло за счет спецпереселенцев, которых отправляли в эти края на лесозаготовки, перед Великой Отечественной войной было 3,9 тыс. человек, в 1979 году - 2 079 жителей. Сейчас в Керчомъе насчитывается более 700 человек, летом население увеличивается за счет детей, которых отправляют к родным на каникулы. Действует школа, детский сад, больница, леспромхоз. Местные жители занимаются фермерским хозяйством, зимой - на лесозаготовках.

Одна из точек нового туристического маршрута - Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь, основанный в конце XIV века святителем Стефаном Пермским. Трижды она приходила в запустение и после возрождалась. В начале XX века это был один из крупнейших монастырей России. В 1918 году обитель была закрыта и разграблена, монахи подверглись гонениям и казням. Двое из них, иеромонахи Платон и Мелетий, причислены к лику святых Новомучеников Российских.

В 1994 году в монастыре, который возглавил иеромонах Питирим, ныне архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, возобновилась монашеская жизнь, начался ремонт зданий, возвращены монастырские святыни. Под развалинами Троицкого собора обрели мощи отцов-строителей монастыря, опытных монахов из Соловецкого монастыря - архимандрита Матфея, иеромонаха Паисия, иеромонаха Феофилакта, иеромонаха Амвросия, которые почитаются как местночтимые святые. На сегодня в монастыре насчитывается 30 насельников, из них 18 монашествующих. Имеется шесть действующих храмов, часовня и святой колодец.