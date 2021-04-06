Григория Ледкова переизбрали главой Ассоциации коренных малочисленных народов

ТАСС, 6 апреля. Автор реестра коренных малочисленных народов Севера Григорий Ледков переизбран президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках съезда, который проходит в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Во вторник на Ямале проходит II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

"В рамках Форума состоялся съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На нем был на новый срок избран президент Ассоциации, им вновь стал Григорий Ледков. Его кандидатуру поддержали 245 делегатов из 255 присутствующих", - сказано в сообщении.

Ледков - ненец, представитель Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году впервые был избран депутатом Государственной думы РФ. С сентября 2020 года представляет Ямал в Совете Федерации, а также является председателем Общественного совета Арктической зоны РФ. В марте 2013 года впервые был избран президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

По данным региональных властей, Ледков является инициатором ключевых изменений в законодательстве, направленных на улучшение качества жизни коренных малочисленных народов Севера. Одна из знаковых инициатив - создание единого реестра коренных малочисленных народов Севера. Сегодня реестр активно формируется, окончательный список должен быть готов в 2022 году. При участии Ледкова также на федеральном уровне разрешена непростая ситуация, связанная с правовым пробелом в вопросе усыновления детей кочевниками. Их традиционный уклад жизни не предполагает места постоянного проживания, что ранее не позволяло кочевникам становиться усыновителями.

С 4 по 8 апреля в Салехарде проходит II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Форум объединяет на одной площадке старейшин, лидеров молодежного движения, представителей Ассоциации КМНС из разных регионов страны, общественных организаций и органов власти, связанных с деятельностью коренных малочисленных народов России, ученых и экспертов. Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия регионов в рамках деятельности таких организаций, как Северный форум, Арктический совет, Университет Арктики, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Кроме этого, особое внимание уделяется вопросам северного оленеводства.