Трутнев поддержал модернизацию горнолыжной базы "Эдельвейс" на Камчатке

ТАСС, 7 апреля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал план модернизации горнолыжной базы "Эдельвейс" на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полпредства президента в ДФО.

Спортсмены из этого региона составляют более трети сборной страны по горнолыжному спорту. Глава региона Владимир Солодов сообщил Трутневу, что на рассмотрении Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики находится заявка по поддержке в проекте установки системы оснежения базы "Эдельвейс", так как для эффективных тренировок спортсменов нужен естественный и искусственный снег. Кроме того, необходимо обновление техники. Солодов предложил финансировать эти работы в равных пропорциях из трех источников: бюджет Камчатского края, Минвостокразвития и Минспорт.

"Подготовьте письма, соответствующие поручения будут даны", - сказал Трутнев.

В частности, планируется помимо установки системы оснежения обновить парк ратраков, экипировку, парк подъемников. Солодов рассказал полпреду о разработке концепции развитии горнолыжного спорта в Камчатском крае.

"В прошлом году закончили создание круглогодичного центра по подготовке спортсменов на Авачинском вулкане и сейчас со специалистами разработали концепцию развития горнолыжного спорта в крае. Это тренировочные базы "Эдельвейс" и "Кирпичики", последняя предназначена для сноубордистов. Также - гора Морозная, где предполагается создание семейного центра, и перспектива строительства в рамках парка "Три вулкана" горнолыжного курорта: более 50 км трасс в районе Мутновского, Вилючинского и вулкана Горелый", - сообщил Солодов.