В Адыгее к осени завершат реконструкцию Пушкинского народного дома

ЭЛИСТА, 7 апреля. /ТАСС/. Масштабный капремонт Пушкинского народного дома в центре Майкопа, где располагаются Национальный театр Республики Адыгея имени И. С. Цея и Русский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина, будет завершен осенью - к новому театральному сезону. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Instagram в среду.

Пушкинский народный дом признан памятником градостроительства и архитектуры Адыгеи. Последний раз реконструкция здесь проводилась в 60-х годах прошлого века.

"Благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития республики в Адыгее запланирован целый комплекс работ по созданию и реконструкции важных объектов, среди них - Пушкинский народный дом. Капитальный ремонт - в самом разгаре. Масштабная реконструкция будет завершена к новому театральному сезону. Творческие коллективы и зрители смогут оценить все изменения уже осенью", - написал Кумпилов, который в среду проинспектировал ход работ на объекте.

За последнее время в Адыгее реконструировано большое число объектов культуры, но Пушкинскому народному дому уделено особое внимание. Это знаковый объект, с которым связана история становления и развития театральной жизни республики, и при реконструкции здания сохраняются его индивидуальность и первоначальный облик, пояснил руководитель региона.

На реконструкцию Пушкинского дома в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона направили порядка 162 млн рублей. По словам министра культуры Адыгеи Юрия Аутлева, сейчас техническая готовность объекта, работы на котором начались в прошлом году, составляет 65%, работы выполняют специалисты компании "Термострой" с привлечением реставраторов. Строители уже завершили монтаж системы водоснабжения, догипсовку лепнины зрительного зала, замену оконных блоков. Приобретено современное светотехническое и звуковое оборудование, уточнили в пресс-службе главы республики.

Пушкинский народный дом - одно из старейших зданий, построенных в Майкопе. В 1901 году его как культурно-просветительный центр города возвел архитектор И. А. Фомин по инициативе интеллигенции на средства горожан и купечества. В 1936 году там размещался драматический театр, а во время фашистской оккупации - конюшни. За время Великой Отечественной войны здание оказалось частично разрушено, в 50-е годы прошлого века сохранившаяся коробка здания реконструирована.