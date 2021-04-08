Площадь действующих лесных пожаров в России составила менее 100 га

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники лесопожарных служб за прошедшие сутки потушили в России 17 лесных пожаров на площади 1 027 га, действуют еще четыре пожара на площади 73 га, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Сутки назад действовало шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 155 га, из них четыре пожара на площади 128 га в Хабаровском крае.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 апреля 2021 в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 1 027 га. На 00:00 мск 8 апреля 2021 г. на территории Российской Федерации действовало четыре лесных пожара на площади 73 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Остаются действующими два пожара на площади 48 га в Республике Алтай, один пожар на площади 15 га в Хабаровском крае и еще один в Приморском крае на 10 га. На тушении задействовано 228 человек, 36 единиц техники, два воздушных судна на мониторинге и еще два на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 27 субъектах Российской Федерации, режим ЧС не введен. Особый противопожарный режим действует в трех субъектах РФ: в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края и в 15 районах Амурской области.