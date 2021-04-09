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В Кемерове восемь авиарейсов задержаны из-за сильного тумана в аэропорту

Также несколько самолетов находятся в зоне ожидания

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /ТАСС/. Сильный туман в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове не позволяет совершить посадку четырех самолетов, выполняющих авирейсы из трех аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Из-за задержки отложены и вылеты в обратных направлениях, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Кемерова.

"Самолеты находятся в зоне ожидания, кружат [над городом] из-за погодных условий - тумана", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании S7 из московского Домодедово должен был приземлиться еще около двух с половиной часов назад. Задержка других рейсов составляет около двух часов. Обратные вылеты самолетов пока отложены до полудня, точное время будет определено позднее.

По данным Кемеровского гидрометцентра, утренний туман в пятницу связан с резким перепадом ночных и дневных температур. Ночью, по данным синоптиков, похолодало до минус 10 градусов, днем ожидается потепление до плюс 12.

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