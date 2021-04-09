Задержанное судно "Порт Мэй" укрылось от шторма в Камчатском заливе

ТАСС, 9 апреля. Российское судно "Порт Мэй", задержанное на севере Камчатки из-за долгов судовладельца перед экипажем, укрылось от шторма на рейде северо-восточной части Камчатского залива, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"В связи со штормовой погодой судно ушло в укрытие и ожидает распоряжения судовладельца относительно бункеровки и пополнения снабжения", - сообщил Суханов.

Сославшись на информацию капитана судна, Суханов сообщил, что судно встало на рейде северо-восточной части Камчатского залива. По данным капитана, запасов продуктов питания на судне осталось примерно на четыре дня, запасы дизельного топлива составляют пять тонн, пресной воды - две тонны. Планируется, что судно останется на рейде Камчатского залива до вечера субботы - до тех пор, пока не пройдет циклон.

Ранее спасатели объявляли на 8-9 апреля штормовое предупреждение на суше и в акваториях Охотского моря и Тихого океана у берегов Камчатки. К полуострову подошел мощный циклон с сильными осадками и ураганным ветром. Также на 9 апреля объявлено штормовое предупреждение в акватории Берингова моря. Там ожидаются высокие волны, опасные для судов, опасность в море сохранится до утра 11 апреля.

Ранее Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков, сообщил ТАСС, что долг судовладельца ООО "Вип строй холдинг" перед экипажем за три месяца составляет 1,85 млн рублей. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты морякам.

Теплоход "Порт Мэй" ходит под российским флагом, судно построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип строй холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж судна - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.