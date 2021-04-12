"Космическая валюта": житель Приамурья делает сувенирные монеты из обшивки ракеты

Предприниматель из амурского города Зеи Тимур Ахвердиев чеканит сувенирные монеты из очень необычного материала — отработанной ступени ракеты-носителя, которая пять лет назад отделилась от "Союза-2.1а" при его запуске с космодрома Восточный. Энтузиаст даже оформил патент на изготовление уникальной продукции. Он рассказал ТАСС о новых монетах — "циолковых"

В апреле 2016 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя космическими аппаратами успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Она стала первой ракетой, отправленной в полет с нового космодрома. Спустя 118 секунд после запуска произошло отделение первой ступени, которая рухнула на территории Зейского района. Махину нашли в амурской тайге, распилили на более мелкие кусочки и вывезли на космодром. Тимур Ахвердиев, интересующийся космосом и участвовавший в мероприятиях по запуску с Восточного, хотел оставить себе на память небольшой фрагмент ракеты. Но получилось так, что смог выкупить металлическую обшивку всей ступени — той самой, которая упала в его родном районе. Вес покупки составил 5,5 т.

Описание Ракета-носитель "Союз-2.1а" с российскими космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 во время запуска со стартового комплекса космодрома Восточный, апрель 2016 года © Марина Лысцева/ТАСС

А все дело в том, что по регламенту "космическое железо" должны отправлять на металлолом — в состав материала входят восемь металлов, включая титан, алюминий, магний. "Пришел выпросить кусочек, чтобы повесить в кабинете, а когда узнал, что ступени сдаются на металлолом, то предложил стоимость на 20% дороже и выкупил ее", — сказал Ахвердиев. Сувенир из космоса Ракетная ступень падает на землю, достигнув высоты примерно 80 км. Доли секунды она успевает побыть в космическом пространстве, что повышает ее ценность. Заполучив уникальный материал, Ахвердиев быстро нашел ему применение. "Пришла мысль, что из обшивки можно делать сувенирную продукцию, поэтому оформил патент на использование названия "циолковый" и его эмблему. Теперь все, что сделано из обшивки первой стартовавшей с космодрома Восточный ракеты, отмечается этим товарным знаком", — сказал предприниматель. Название для памятных монет "циолковый" родилось сразу — это игра слов с названием старинной русской монеты "целковый" и с фамилией отца русской космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. А пока Ахвердиеву оформляли патент, город возле строящегося космодрома переименовали из Углегорска в Циолковский. Так у монет появилась еще и географическая привязка.

Первые монеты тиражом 200 штук очень напоминали американский цент. Но, приглядевшись, можно было увидеть, что это буква "С" и пронизывающая ее черточка символизируют ракету "Союз". Предприниматель признает, что и в рисунке первых монет были неточности, и по форме они оказались неказистыми. Несмотря на это, они очень быстро нашли хозяев. Улучшить дизайн помогли жители Приамурья, которые через объявленный в СМИ конкурс озвучивали свои рекомендации. "Сейчас наша "космическая волюта" ровная по форме: ее диаметр — 40 мм, вес — 10 г. На ребро каждой нанесен уникальный номер, который можно зарегистрировать на сайте. Тираж каждой монеты — 2 тыс. штук", — уточнил Ахвердиев. Многие скептически относятся к монетам из космоса. "Считают, что они могут быть вредны. Нас самих этот вопрос заботил, поэтому до чеканки были проведены экспертизы, по результатам которых материал признан экологически чистым", — сказал собеседник. Космические сюжеты На разных монетах –— разные сюжеты из истории космонавтики. За пять лет на сувенирах рассказали о 14 событиях, среди которых запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос первого животного — собаки Лайки, первый полет собак Белки и Стрелки и многое другое. К 12 апреля будет выпущена монета, посвященная 60-летию первого полета в космос, на ней будет изображен космонавт Юрий Гагарин. Разработкой космической символики занимается Александр Глушко —– сын известного ученого, пионера ракетно-космической техники Валентина Глушко. Он работает над сюжетами для монет и изображениями на них. "В идеале за 10 лет [хотелось бы] сделать 100 сюжетов из истории космонавтики. Получится или нет — покажет время", — добавил Ахвердиев.

Отчеканенные монеты упаковывают в стерильном боксе, чтобы не поцарапать и не оставить на них отпечатки пальцев. Каждую монету помещают в прозрачную рамку и вместе с такой же прозрачной подставкой вкладывают в пленку. Туда же кладут сертификат о том, что металл, из которого изготовлены монеты, побывал в космосе. Сертификат имеет семь степеней защиты и отпечатан на бумаге Гознака с водяными знаками. У кого все есть Космические монеты стали отличным подарком для тех, у "кого все есть". Сувениры заказывают для руководства и сотрудников крупных предприятий, их изготавливают небольшими партиями к юбилейным датам различных ведомств.

Есть и абсолютно эксклюзивные экземпляры — например, в дар лидерам иностранных государств. Так, в 2019 году уникальный подарок был сделан лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита во Владивосток. "Монету ему вручил Александр Александрович Козлов, который на тот момент возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Еще одна монета с его помощью стала лотом на благотворительном аукционе, который проводила [супруга заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева] Светлана Медведева, тогда "циолковый" ушел за 450 тыс. рублей", — сказал предприниматель. "Космическую валюту" раскупают для частных коллекций, продукция есть на специализированном сайте "циолковых". Некоторые экземпляры появляются на аукционных площадках, встречаются на прилавках магазинов для коллекционеров. Их стоимость — от 5 тыс. рублей. Самая большая сумма, которую заплатили за "циолковый", – 1,5 тыс. евро.