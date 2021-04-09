Частично затонувший в Ленинградской области теплоход "Академик Якутин" поднимут из воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Собственник пассажирского теплохода "Академик Якутин", подтопленного в реке Волхов в Ленинградской области в декабре 2020 года, заключил договор на поднятие судна. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Специалисты после утечки нефтепродуктов установили превышение их содержания в 32 раза ниже по течению от теплохода по сравнению с фоновыми концентрациями. Повторно пробы взяли 7 апреля, в них нефтепродуктов не обнаружено. "Распространение загрязнения своевременно локализовано из-за установленных боновых заграждений и обработки акватории реки абсорбентами. В настоящее время водолазы закончили обследование судна. Собственник теплохода заключил с организацией договор для его поднятия", - говорится в сообщении.

Волховстроевский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении собственника теплохода. Ему вменяется нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.

Сейчас проводятся дноуглубительные работы, которые позволят поднять судно. Волховстроевская транспортная прокуратура продолжает проверку по факту разлива нефтепродуктов и следит за проводимыми работами.