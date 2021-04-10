"Сады памяти" высадили на Юге России к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

ТАСС, 10 апреля. Волонтеры международной акции "Сад памяти" высадили в субботу на Юге России саженцы деревьев в преддверии 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, а также в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны земляков. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете акции.

"Международная акция "Сад памяти" продолжает свое шествие по стране. Масштабные мероприятия по высадке саженцев деревьев в преддверии 60-летнего юбилея первого полета человека в космос прошли в Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодарском крае. В столице Ингушетии, Магасе, сегодня увековечили самоотверженность более 20 тыс. ингушей, ушедших на фронт в 1943 году", - сказали в оргкомитете.

В Магасе порядка 3 тыс. деревьев клена, липы, рябины, каштана, дуба, туи и березы высадили у самого высокого здания республики и самой высокой смотровой башни на Северном Кавказе - башни Согласия, которая считается символом единства ингушского народа. В городе воинской славы Ростове-на-Дону, где в акции поучаствовали порядка 200 человек, высадку деревьев посвятили подвигу Гагарина, который по приглашению Михаила Шолохова в 1967 году приезжал погостить на Донскую землю. В Краснодарском крае в преддверии Дня космонавтики появятся порядка 30 новых садов.

В Сочи в высадке магнолий в парке "Ривьера" поучаствовали российские космонавты Сергей Залетин и Валерий Токарев. "Юрий Гагарин не воевал, но во время Великой Отечественной ребенком прошел через оккупацию, мечтал стать военным летчиком. Возможно, именно Победа позволила войти ему в историю иначе. Для нас большая честь сегодня увековечить подвиг человека, покорившего космос, рядом с такими же героями", - рассказала представитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" София Самойлова.

Уучастниками акции в целом высажено уже более 2 млн деревьев. Глава Ингушетии в своем Instagram передал "эстафету" Воронежской и Тверской областям, они присоединятся к акции "Сад памяти" уже на следующей неделе. Новые сады появятся также в Оренбургской, Воронежской, Саратовской областях. На карте акции они будут отмечены специальным значком с изображением Юрия Гагарина.

Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции - "Русская медная компания".