Фестиваль BoogelWoogel в горах Сочи впервые принял некоторых участников в режиме онлайн

СОЧИ, 10 апреля. /ТАСС/. Спуск на лыжах и сноубордах в купальниках в рамках фестиваля BoogelWoogel в горах Сочи впервые прошел в смешанном формате. На курорте "Роза Хутор" с горы спустились 738 райдеров, остальные приняли участие в режиме онлайн, сообщил ТАСС директор фестиваля Никита Гирин в субботу.

"Мы разработали собственную цифровую платформу, к которой можно было легко подключиться участникам со всех гор мира. В итоге к нашей онлайн-трансляции подключились райдеры из самых разных стран и регионов России. Кто-то из участников съехал на лыжах с собственного дивана, кто-то специально отправился в горы", - сказал Гирин. Он уточнил, что очно спуститься с горы в купальниках решились 738 человек.

В смешанном режиме фестиваль проходит впервые. Из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса не все желающие смогли приехать в Сочи, поэтому было принято решение провести первый совместный спуск с райдерами из разных точек мира. Спуск в купальниках открыл первый горнолыжный оркестр под руководством группы Megapolis Brass Band.

Фестиваль проходит в горах "Розы Хутор", он будет длиться до 11 апреля. Всего пройдут восемь спусков лыжников и сноубордистов, в том числе в карнавальных и свадебных костюмах, а также спуски в креативных медицинских масках. В программе указан конкурс красоты Мисс BoogelWoogel. Хедлайнером фестиваля стали группа The Hatters и музыкант Шура.

О фестивале

Карнавал BoogelWoogel проходит в горах курорта "Роза Хутор" с 2016 года, в 2019 году он собрал свыше 25 тыс. участников. В рамках фестиваля проходят спуски с гор в купальниках и карнавальных костюмах, ежегодно участие в спуске в купальниках на установку Рекорда Гиннеса принимают более тысячи райдеров.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.