В МЭР сообщили, что для СКФО будет разработана программа водоснабжения и водоочистки

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития и другие федеральные ведомства разработают программу по водоснабжению и очистке стоков для регионов Северного Кавказа. Об этом сообщил министр Максим Решетников в субботу после совещания с руководством республики.

"Мы ставим задачу вынести на уровень правительства обсуждение вопросов, связанных с водой и канализацией. Я считаю, что это ключевые вопросы стратегического развития и Дагестана, и Каспия в целом. Это вопросы, которые весь Северный Кавказ волнуют <…> Мы бы хотели этот вопрос попытаться обозначить и привлечь дополнительный ресурс, чтобы была какая-то программа поэтапного разрешения этих вопросов", - сказал Решетников.

По его мнению, проблема водоснабжения и очистки стоков - "важнейший вопрос". Он поднимался, в том числе, во время субботнего совещания с властями Дагестана.

"Нам надо двигаться к тому, чтобы минимизировать неочищенные сбросы вод в Каспий. Потому что это экологические проблемы, это не дает развиваться туризму, это в общем существенные ограничения. И, наверное, мы вправе ставить к 2030 году... [цель] нулевых неочищенных сбросов", - отметил министр. Он уточнил, что к работе уже подключились специалисты министерства строительства и ЖКХ России, в ближайшее время "надо подсчитать вопросы, сколько эта программа будет стоить".

Врио главы Дагестана Сергей Меликов, только осенью занявший этот пост, сказал, что уже успел столкнуться с проблемами водоснабжения. "Вы все прекрасно знаете, многие на себе даже испытали, как мы тяжело пережили эту зиму, и с отравлениями, и с подачей некачественной воды, и с массовыми отключениями электроэнергии, с недостаточной подачей газа в дома", - отметил он.