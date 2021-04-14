Театр на тысячелетней сцене. Что такое иммерсивная экскурсия по Суздалю

Стандартное путешествие в Суздаль — это почти всегда набор туристических штампов: "жемчужина Золотого кольца", "белокаменная Русь", огурцы и медовуха. Между тем здесь каждый закуток — свидетельство жизни конкретных людей и событий, связанных с историей страны. Именно об этом рассказывает спектакль-экскурсия "ПроПраСуздаль", который поставили в этом городе. Сюжет разворачивается в пространстве улиц, а зрители вместе с актерами путешествуют по тысячелетней истории

"Клевый лох" спасет от палача — Ээээээххх!!! А ну, катай, ее, нечестивицу! Ииииээээххх! — в сумерках за нами гонится бородатый палач с плетью. Его зычный раскатистый голос заполняет все пространство на месте бывшей торговой площади. По законам XVII века он наказывает за пристрастие к табаку. Одна из девушек нашей группы оказалась курящей — она-то и стала жертвой "казни". Это часть театральной постановки, но плеть свистит по-настоящему пугающе. К палачу нас завела молодая брюнетка в образе советского экскурсовода, Ирина Владимировна. На ней серое пальто в рубчик и черный берет, а еще характерные для гидов того времени солнцезащитные очки, хотя экскурсия ночная. — Осторожнее, товарищи, обходите лед и лужи! — звонко декламирует она. Тут же за нашей компанией из 15 человек увязался босой юродивый в лохмотьях — он собирал милостыню возле храма, но зачем-то пошел следом. Некоторые уверены, что он настоящий. Общие казенные слова о значимости Золотого кольца и архитектурном достоянии Суздаля звучат как карикатура на стандартный турмашрут. Хорошо, что недолго. А затем начинается главная часть рассказа — судьбы персонажей, о которых обычно не рассказывают туристам. Вот памятник малоизвестному даже на Владимирщине уроженцу Суздаля поэту Лебедеву.

Описание Памятник поэту Алексею Лебедеву в Суздале © Анна Устинова/ТАСС

Здесь он жил в раннем детстве, мечтал о море, погиб на подлодке в 1941 году. В переулке вглядываемся в окно крайнего деревянного дома. За столом в тусклом свете сидит девушка и пишет письмо. Подглядывать в окна, конечно, неприлично, но это же почти спектакль! Идем дальше, оборачиваюсь — юродивый с безумной улыбкой и нечленораздельными стенаниями бредет следом. Неожиданно вкрадчивый мужской голос просит пропустить машину с певчими, как бы уводя группу к следующему акту. Это Денис Лапин, один из самых колоритных гидов в Суздале, — за время пандемии оброс длинными волосами и седой бородой: уверяет, что его стали принимать за батюшку.

Описание Денис Лапин © Анна Устинова/ТАСС

Он говорит неторопливо, произнося слова в странном порядке: "Здесь наверху картина висела живописная, Иоанна Крестителя изображавшая…" Денис является редким носителем суздальского языка, описанного в одном из словарей XVIII века. Появился он из профессиональной речи местных торговцев, а до наших дней дошел в виде жаргона. Хороший мужик по-суздальски будет "клевый лох". Улица полна неожиданностей Чем темнее становится, тем больше неожиданностей происходит вокруг. Откуда-то возникает почтальон и вручает девушке из нашей компании любовное письмо. Внезапно тишину вечерней улицы нарушает сигнал машины — из темноты выскочила ярко-зеленая "копейка". Из нее с цветами выбегает жених Ирины Владимировны, однако девушка явно недовольна тем, что ее отвлекают от работы. После небольшого скандала молодые люди уезжают устраивать личную жизнь. А Денис все дальше уводит нас вглубь закоулков, будто бы вразнобой вспоминая истории о нападении войска Батыя, суздальских могильных курганах и владимирских князьях. Повествование не имеет четкой хронологии. Словно хаотичные вспышки из прошлого, мимо проносятся всадники в костюмах поляков, с факелами в руках пересекаем заснеженное поле, а где-то за рекой истошно воет невеста, насильно выданная замуж, — немного запутанная, но очень драматичная история... Возвращаюсь в реальность, когда по пояс проваливаюсь в снег. Пока торчу в сугробе, на нас выскакивает явно знатный всадник в папахе на белом коне. В руках он держит отрубленную голову, что-то неразборчиво кричит и, видя, что рядом с ним собрались люди попроще, предлагает нам хлеба. Угощение принимает только блаженный.

— Пан Лисовский. В Смутное время его войско грабило город и забирало женщин, — кратко комментирует Денис. В Суздале я бывала десятки, если не сотни раз, но никогда не видела здесь водопада, не обращала внимания на гористые улочки и обаяние простых домов. На действующем магазине надпись "Хозмаг", у обочины старый трактор — все это убого, но так обаятельно и мило. Ночная прогулка возвращает в совсем недавнее прошлое, примет которого сейчас почти нигде не найти. В театрализованной прогулке это возведено в ранг достопримечательностей и вплетается в нить повествования актерских миниатюр. Авангард по-суздальски — Знаете, чего не хватает гиду во время экскурсий? Гиду не хватает действия. Какой-то иллюстрации, притом не каких-то значимых персон, чьи портреты есть в каждом музее, а простого человека, который жил и умер. Например, палач — такая иллюстрация чего-то забытого, или тот же блаженный, — рассказывает мне Денис Лапин, один из авторов экскурсии. Проект создан творческим сообществом "Мира" совместно с Сельским театром драмы и комедии в Фомихе (это они — Ирина Владимировна, палач, блаженный, почтальон и всадники) при участии Дениса Лапина. — Мы ставили перед собой задачу найти маршрут, по которому никто не ходит. Выбирали его все вместе. Каждый раз он меняется: например, сегодня из-за погодных условий мы не пошли внутри рва, потому что там очень сыро и много навоза. А еще у нас с ребятами уговор, чтобы я не старался объяснить то, что видят зрители. Их задача — прочувствовать, задача актеров — показать. А кому это интересно, те спрашивают, и тогда я начинаю объяснять. Самое главное — я передаю любовь к Суздалю. Тут как у авангардистов: нарисовано, а дальше человек сам читает.

Описание Одна из точек на маршруте — блинная с чаем из самовара. Ирина Михейшина развлекает туристов песнями © Анна Устинова/ТАСС

Все прадеды и прапрадеды Дениса — уроженцы Суздальского Ополья, а потому каждую историю он рассказывает как свою собственную: предки-каменщики наверняка строили храмы, которыми так славится древний город, сватовство прабабок проходило по старинным обрядам. — Это попытка показать нашу историю, какой она была на самом деле. Иногда человек просто не задумывается, что здесь когда-то было. Вышел на Торговую площадь, а что там сегодня? Медовуха и сувениры. А ведь когда-то вся жизнь здесь кипела: читали указы, чинили казни, здесь вершились судьбы людей. Мы можем ходить по центральной улице Ленина и ездить по хорошей дороге до Покровского монастыря и этого не увидеть. А тут мы видим так, как оно было, как оно есть. В этом преемственность, что Суздаль, скажем так, не сильно изменился с тех времен, — говорит он. Пра-пра-пра… Худрук Сельского театра драмы и комедии в Фомихе Дмитрий Мышкин вдохновлен Суздалем уже пять лет — когда-то труппа приехала сюда для творческой лаборатории и, в общем, обосновалась. Недалеко от города актеры открыли в деревенском доме сельский театр, где проводят все свободное время, — недавно он сгорел, но вскоре появится новый.

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— Тема Суздаля, времени, связи времен давно вертелась, и в это Рождество мы решили сделать иммерсивную прогулку. Сначала мы часов пять говорили с Денисом дома, потом пошли по улицам, размышляя, что сможем показать, если пойдем в разные стороны. Идея родилась в начале декабря, а 7 января нас увидели первые зрители, — разговор с Димой записываем в "уазике-буханке" в первом часу ночи. В это время актеры обычно ездят по городу и собирают реквизит после спектакля. — Здесь как-то все удивительно по-настоящему получается. Все так глубоко, как тысяча лет… Серьезный срок на самом деле, и он ощущается. Когда исполняешь какой-то эпизод, например в лодке, — вдруг слетаются птицы, они тоже как будто заодно. И твоя наполненность актерская. Ты как-то уверен в себе и понимаешь, что эта земля не опрокинет тебя. Она какая-то такая нешуточная. Нам хотелось показать связь времен, связь поколений. Вот этой игрой слов. Здесь важно вот это — пра-пра-пра…. Пра… Так появилось "ПроПраСуздаль". Про соответствие исторической фабуле Дима говорит, что спектакль скорее поставлен по мотивам, чем точно по учебнику истории. В итоге создается некий эффект центрифуги, через смотровое отверстие которой видны отдельные яркие пятна — фразы, факты, персонажи.

Описание Организаторы заранее просят участников экскурсии надеть теплую непромокаемую обувь — группа много передвигается и порой непроходимыми местами © Анна Устинова/ТАСС