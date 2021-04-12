В некоторых регионах Поволжья мосты остаются подтопленными

ТАСС, 12 апреля. Низководные мосты в нескольких регионах Приволжского федерального округа (ПФО) остаются подтопленными, для населения организовали объездные пути. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службах региональных главков МЧС и местных администрациях.

"Семь проблемных мест у нас есть на территории области. На сегодняшний день, к счастью, большая вода отошла, и наблюдается лишь одно подтопление - низководный мост села Ирикеево (Цильнинский район Ульяновской области). Здесь еще ситуация находится на контроле. Здесь также проведены мероприятия, заготовлены вешки, установки, ежедневно мы проводим мониторинг и ожидаем, что в скором времени эта ситуация у нас улучшится", - сообщил и. о. министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев на аппаратном совещании в правительстве.

В Оренбургской области ограничено движение по 25 низководным мостам на территории 15 муниципальных образований. Движение по пяти из 23 подтопленных мостов пришлось ограничить в понедельник, причина - увеличение уровня воды в реках. Также в области наблюдается перелив талой воды через 16 автодорог, движение по этим участкам перекрыто. Шесть низководных мостов подтоплены в четырех районах Саратовской области, а также перелиты три участка автодорог на территории двух районов. Угрозы подтопления населенных пунктов, по данным пресс-службы регионального правительства, нет.

В Удмуртии подтопило участок под путепроводом РЖД в поселке Балезино, с понедельника движение под железобетонным мостом временно запрещено. Автомобильно-пешеходную ледовую переправу через реку Суру закрыли в Чувашии. Причинами стали подъем уровня воды в реке и уменьшение толщины льда. В Самарской области подтопленными в результате подъема уровня воды остаются два моста: через реку Большой Иргиз в Пестравском районе и через реку Малый Кинель в том же районе.

В Мордовии подтопленные ранее низководные мосты начали освобождаться от воды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по республике, подтоплены восемь мостов, четыре уже освободились от воды. В Татарстане от воды освобождены низководный мост в населенном пункте Слобода Архангельская и временный низководный мост в населенном пункте Тимофеевка. На контроле ГУ МЧС России по республике остаются четыре низководных моста и участок грунтовой дороги.

Эвакуация людей и сообщения о подтоплениях

"В отдельных населенных пунктах Оренбургской области наблюдаются краткосрочные подтопления приусадебных участков. На сегодняшний день ни в один дом вода не зашла", - сообщили ТАСС в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

В Башкирии спасатели начали эвакуацию жителей еще одного населенного пункта - села Ассы Белорецкого района, в котором из-за подъема уровня реки Инзер подтопило 19 домов. По данным Госкомитета республики по ЧС, было задействовано судно на воздушной подушке, а мониторинг ситуации осуществлялся оперативной группой, использующей беспилотный летательный аппарат. Также проводится эвакуация людей в селе Чулпан Салаватского района, где затопило 25 домов, кроме жителей здесь вывезен мелкий рогатый скот.

За минувшую неделю в центр обработки вызовов системы "112" от жителей поступило более 600 сообщений о подтоплениях домов, придомовых территорий и участков дорог. При этом пик подтоплений ожидается на этой неделе, это связано с подъемом уровня воды в степных реках, добавили в Госкомитете. По данным регионального главка МЧС, по состоянию на 07:00 понедельника затоплены остаются 23 дома, подтоплено 97 придомовых территорий в четырех населенных пунктах трех муниципальных районов.

Три придомовых территории освобождены в населенном пункте Тимофеевка в Татарстане, на контроле ГУ МЧС России по республике остается придомовой участок в казанском поселке Аки, дом при этом не подтоплен.