Специалисты потушили 33 лесных пожара за сутки в регионах России

ТАСС, 14 апреля. Специалисты за сутки потушили в регионах России 33 лесных пожара на площади 228 га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13.04.2021, в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 228 га. На 00:00 мск 14.04.2021 на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 391 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Самые крупные пожары в Воронежской области - четыре на площади 365 га. Еще два пожара зафиксированы в регионе в заповеднике Хоперский на площади 15 га. Кроме того, по одному пожару площадью 9 га и 2 га действует в Волгоградской области и Забайкальском крае. В тушении задействовано 766 человек, 255 единиц техники и одно воздушное судно, еще 11 воздушных судов следят за обстановкой.

Пожароопасный сезон открыт в 47 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует на всей территории Кемеровской области, Республики Хакасия, Еврейской автономной области, в двух районах Краснодарского края, в 29 районах Забайкальского края, в пяти районах Республики Алтай, в 16 районах Амурской области, в 20 районах Приморского края, в одном районе Хабаровского края.