В Хабаровском крае увеличили поддержку добровольных пожарных дружин

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в 2021 году увеличили поддержку добровольных пожарных дружин, которые борются с возгораниями в отдаленных поселениях. Об этом ТАСС сообщили в комитете правительства региона по гражданской защите.

Лесные пожары ежегодно уничтожают тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке, в том числе в Хабаровском крае. Противопожарные службы не всегда оперативно могут добраться до очагов у отдаленных поселений. Для решения проблемы привлекают добровольцев.

"Краевой госпрограммой по защите населения от ЧС и пожаров предусмотрены ежегодные субсидии на поддержку общественных организаций добровольной пожарной охраны. В прошлом году на эти цели было выделено 2,7 млн рублей, в этом году запланировано 4,7 млн рублей", - сказала представитель краевого комитета по гражданской защите Ольга Оботурова.

Она уточнила, что эти средства идут на обновление материальной базы, закупку обмундирования, мотопомп, лесных огнетушителей и другого пожарно-технического вооружения, на материальное стимулирование добровольцев и другие нужды.

Численность добровольных пожарных составляет около 500 человек. Многие добровольные пожарные дружины созданы в небольших, удаленных населенных пунктах, где нет профессиональных пожарных подразделений. Только за 2020 год при участии добровольцев в регионе потушили 275 пожаров, свыше сотни из них дружины ликвидировали самостоятельно.

В Хабаровском крае 184 населенных пункта считаются подверженными угрозе лесных пожаров. В 47 из них действуют десять общественных организаций добровольной пожарной охраны. В этом году в Хабаровском крае прогнозируют сложный пожароопасный сезон. Из-за малых снегозапасов и раннего схода снежного покрова первые возгорания возникли уже в середине марта. С того момента в регионе произошло 59 природных пожаров на общей площади свыше 10,5 тыс. га, причем в основном возгорания произошли в нескольких километрах от поселков, что указывает на причастность местного населения к возникновению огня.

Осенью прошлого года силами противопожарной службы края и органами местного самоуправления обновлено почти 600 км минерализованных полос, в этом году планируется обновить 900 км полос, эту работу будут проводить по мере таяния снега. Сотрудники регионального комитета лесного хозяйства и лесничеств начали проводить профилактические рейды в районах. Совместно с полицией и МЧС инспекторы пресекают факты разведения костров, а также проведения любых огневых работ.