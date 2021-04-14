В Улан-Удэ в военном параде 9 мая примут участие более 1,4 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в Улан-Удэ, в нем примут участие свыше 1,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В военном параде в столице Бурятии примут участие два батальона и 16 рот - более 1 тыс. военнослужащих, а также парадный расчет представителей военно-патриотического движения "Юнармия" и кадеты школы-интерната №2, всего более 1,4 тыс. человек. По главной площади Улан-Удэ пройдет механизированная колонна (более 50 единиц военной техники). Ее возглавит легендарный танк Т-34. Впервые по главной площади города пройдет бесствольная система залпового огня времен Великой Отечественной войны БМ-13 "Катюша" и тяжелый танк ИС-2 "Иосиф Сталин", - сообщили в ВВО.

Будут задействованы парадные расчеты штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений радиационной, химической и биологической защиты и материально-технического обеспечения округа.

В состав механизированной колонны включены современные бронеавтомобили "Рысь", бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Ураган", ствольная буксируемая артиллерия (гаубицы Д-30), Урал-4320 с зенитной установкой ЗУ 23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", армейские мотовездеходы АМ-1.

"С военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона проводятся тренировки в составе парадных коробок на аэродроме Восточный. Водители и механики-водители завершают обслуживание техники, которая примет участие в параде", - добавили в ВВО.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Великой Победы прошел с ограниченным числом зрителей. С площади Советов была организована трансляция в соцсетях и на местных телеканалах. Также 9 мая в прошлом году в небе над Улан-Удэ на низкой высоте пролетели четыре сверхманеврененных истребителя СУ-30СМ.