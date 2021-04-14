Температура в Югре в начале апреля на 5-10 градусов превысила норму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апреля. /ТАСС/. Максимальные для первой декады апреля температуры зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) - температура воздуха в регионе в первой декаде апреля на 5-10 градусов превысила норму, сообщила в среду ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"Первая декада апреля в Югре выше нормы на 5-10 градусов. Последний раз такие высокие температуры фиксировались в 2016 году", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что повышение температур воздуха происходит под влиянием теплого сектора циклона. "В четверг, 15 апреля, в Югре ожидается до плюс 13-18 градусов. Но уже в ближайшие дни в Югре прогнозируется похолодание до средних значений", - добавила Соколова.

В Югре закрыли все действовавшие ледовые переправы в связи с теплой погодой. Движение транспорта по ним стало небезопасным.

ХМАО расположен в центре Западносибирской низменности. Климат округа резко континентальный, зима длится около семи месяцев. Белоярский и Березовский районы постановлением правительства РФ отнесены к районам Крайнего Севера.