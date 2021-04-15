В Оренбургской области начали проверку после обнаружения мертвой рыбы на берегу озера

ОРЕНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после появления в социальных сетях сообщений о массовой гибели рыбы в озере на территории Октябрьского района Оренбургской области, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.

"По факту сообщения, опубликованного в социальных сетях, о массовой гибели рыбы на озере Октябрьское Отделом МВД России по Октябрьскому району проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в распространенном сообщении.

В пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области ТАСС уточнили, что инспектор Росрыболовства выехал на место замора рыбы и взял пробы воды.

"Пробы были переданы в Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", результаты будут готовы 19 апреля 2021 года. По предварительным данным сбросов техногенного или бытового характера, которые могли бы привести к гибели рыбы в озере, не было", - уточнила собеседница агентства.

При этом в Минприроды региона объяснили, что в зимнее время рыба подвержена замору в водоемах без течения. Это происходит от недостатка кислорода в условиях суровой зимы.