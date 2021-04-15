В Петербурге отреставрируют фасад Аничкова дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Фасад Аничкова дворца на Невском проспекте в Петербурге отреставрируют за 34 млн рублей. Работы коснутся западной части объекта культурного наследия федерального значения, выходящей в сад Аничкова дворца и на площадь Островского перед Александринским театром, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по реставрации западного (садового) фасада дворца, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дворец Аничков и Кабинет Его Императорского Величества". Срок окончания выполнения работ - 10 ноября 2021 года. Итоговая цена контракта - 33,9 млн рублей, поставщик - АО "Ремфасад", - говорится в конкурсной документации.

Специалистам предстоит произвести ремонт кирпичной кладки стен и каменного цоколя дворца с западной стороны, после чего перейти к реставрации фасадной штукатурки, восстановлению поврежденных и утраченных элементов барочной лепнины и к покраске здания в исторический цвет. Подрядчик также будет должен обновить кровлю памятника елизаветинского барокко и заменить износившиеся окна и водосточные трубы.

Средства на реставрацию Аничкова дворца выделены из бюджета Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". Ранее во вторник дирекция также подвела итоги конкурса на реставрацию непарадной части другого памятника архитектуры Невского проспекта - южного фасада Казанского собора. Итоговая стоимость работ по ремонту храма составила 37,3 млн рублей, подрядчиком выступит ООО "Проектно-строительное бюро "Жилстрой".

Императорский дворец и Дворец творчества юных

Аничков дворец построили в 1754 году по заказу императрицы Елизаветы Федоровны архитекторы Михаил Земцов и Бартоломео Растрелли. В то время набережная реки Фонтанки являлась окраиной Петербурга и восточный фасад дворца должен был встречать въезжающих в город гостей. В конце XVIII века во дворце разместился Кабинет Его Императорского Величества. После Аничков дворец несколько раз менял свое предназначение и даже название (в 1855 году был переименован в Николаевский), оставаясь при этом в собственности Дома Романовых. Во время реконструкции Зимнего дворца после пожара 1837 года сюда временно переехал император Николай I со своей семьей.

После Октябрьского переворота во дворце разместили музей истории Ленинграда, в 1937 году Аничков дворец превратился в Ленинградский дворец пионеров. Ныне в здании располагаются Дворец творчества юных и Аничков лицей.