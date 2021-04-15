Сакура впервые за несколько лет зацвела вовремя в сочинском парке "Дендрарий"

"Последние несколько лет сакуры из нашей коллекции стабильно опережали срок своего цветения в среднем на неделю. Например, в прошлом году они густо цвели уже в середине марта! 6 апреля своими крупными цветами радовали махровые виды -- настоящие жемчужины коллекции, а в мае цвела самая поздняя сакура -- это белый махровый сорт вишни Рекса", - рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани, чьи слова приводит пресс-служба.

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Сезон цветения сакур в сочинском парке "Дендрарий" впервые за несколько лет начался вовремя из-за погодных аномалий этого года, сообщили в пресс-службе нацпарка в четверг.

Сезон цветения сакур в парке начался, первыми густо зацвели сорта вишни полущетинистой "Хвост орла" и "Вечерние сумерки". Первые цветки этих сортов появились еще в конце марта, но из-за обильных дождей цветение заморозилось и сдвинулось на три недели.

В прошлом году увидеть цветущую сакуру смогли единицы из-за наступившего карантина, отметили в нацпарке.

"В парке "Дендрарий" собрана коллекция из 7 видов и 22 сортов сакур. Цветут они в три фазы, сменяя друг друга и тем самым немного затягивая процесс любования ими. Сложно предугадать завершение периода их цветения - скорее всего это наступит в середине мая", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что в среднем одно дерево может цвести 7-10 дней.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. кв. м занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения, например, особый вид самшитов.