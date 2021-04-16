Этнотуристский кластер "Юрта мира" планируют создать в арктическом районе Якутии

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Этнотуристский кластер "Юрта мира", посетители которого смогут больше узнать о культуре и быте коренных народов Севера, планируют создать на территории Эвено-Бытантайского национального района в Якутии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в департаменте стратегического планирования и проектного управления министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

Проект вошел в стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года. В документе отмечается, что проект планируется реализовать как отдельный, так и на базе существующих этнографических музеев.

"Основное направление проекта "Юрта мира" - этнографический туризм. Он должен показать самобытную культуру, образ жизни и хозяйственную деятельность коренных народов Севера, познакомить с древними обычаями. В рамках проекта уже разработаны и действуют восемь туристических маршрутов. Среди них - посещение местности Хобол с наскальными изображениями и нетающим ледником, где летом собираются тысячи бабочек, а также поездка к озеру Буора, имеющему лечебные свойства, посещение кочевой школы", - сказал представитель министерства.

Этнокомплекс "Юрта мира" запланирован в райцентре - селе Батагай-Алыта. Здесь можно будет увидеть театральные представления, познакомиться с поэзией и фольклором народов Севера, поучаствовать в мастер-классах по резьбе из мамонтовой кости, изготовлению сувениров, по старинному методу выделки оленьих шкур, шитья национальной одежды. По проекту также запланировано возведение этнодеревни с жилищами коренных народов Арктической зоны Республики Саха (Якутия) - эвенов, эвенков, долган, юкагиров.

Проект объединит все населенные пункты района. "В районе уже есть туристические объекты - гостиница, историко-этнографический музей, этнокультурный центр. Здесь живут ремесленники рода Колесовых, которые шьют национальные одежды по особой технологии, их наследие передается из поколения в поколение", - добавили в министерстве.