В Якутии завершили работы по зачернению льда на опасных участках

ЯКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Работы по зачернению льда для предотвращения заторов во время весеннего ледохода провели в девяти районах Якутии на 31 затороопасном участке. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального Минэкологии.

"Работы по ослаблению прочности льда выполнены в девяти муниципальных районах республики на 31 затороопасных участках общей площадью 213 га на реках Алдан, Амга, Нюя, Токко", - сказали в министерстве.

По информации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС), вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 5-14 мая, в районе города Якутска - 15-16 мая, у поселка Сангар Кобяйского района - в период с 19 по 21 мая, в устьевом участке реки - в конце мая. Во второй декаде мая ожидают вскрытие рек Алдан и Вилюй, а также нижнего течения реки Амга, что на 1-2 дня раньше обычных сроков. Ледоход на реках северо-востока республики будет наблюдаться в третьей декаде мая и начале июня.

Как отметил заместитель начальника гидрометеорологического центра Якутского УГМС Вячеслав Шехиров, по состоянию на 10 апреля толщина льда на основных реках меньше нормы на 10-35 см, за исключением участков реки Лены Сангар - Жиганск, реки Алдан у поселка Крест-Хальджай, реки Амги - у села Амга, реки Колымы - у поселка Зырянка, где толщина превышает норму на 20-40 см.

По словам Шехирова, образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лене в пределах Ленского, Намского, Кобяйского, Жиганского районов и пригородах города Якутска. На реке Алдан - в пределах Томпонского и Усть-Алданского районов, на реке Амге - от села Амга до устья, на реке Колыма - в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В 2020 году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.