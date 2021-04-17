Власти усилят патрулирование лесов Кургана по выходным из-за повышения рисков пожаров

ТАСС, 17 апреля. Власти Кургана усилят патрулирование лесов города по выходным дням из-за повышения рисков возникновения пожаров. С наступлением тепла жители стали активно выбираться в лес на шашлыки, несмотря на запреты, сообщили в субботу в пресс-службе администрации Кургана.

С 15 апреля на территории Кургана введен особый противопожарный режим из-за установления сухой теплой погоды и риска возникновения пожаров.

"Глава города Андрей Потапов поручил МБУ "Курганлес" усилить патрулирование городских лесов в выходные дни в период режима повышенной пожарной опасности", - говорится в сообщении.

На въездах в леса у Кургана уже установили шлагбаумы, информационные щиты о запрете посещения лесов. "На сегодняшний день перекрыта 21 дорога, ведущая в леса. Силами "Курганлеса" проведены работы по расчистке противопожарных разрывов, созданию и уходу за минерализованными полосами вблизи населенных пунктов, граничащих с лесами. Ведется очистка леса от захламления и загрязнения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за теплой погоды горожане активно едут в леса, чтобы пожарить шашлыки и получить березовый сок, увеличивая в разы риск возникновения пожаров.

По информации заместителя начальника Курганского гидрометцентра Сергея Сорокина, температура воздуха в первой половине апреля оказалась на четыре градуса выше нормы, а в отдельные дни наблюдалась аномально жаркая погода, при том в первой декаде апреля выпало небольшое количество осадков, чуть больше 20% от нормы. "Вторая половина апреля будет прохладнее, но существенных осадков не ожидается", - цитирует пресс-служба Сорокина.

Также, по данным администрации, весь личный состав пожарной охраны города переведен в режим повышенной готовности. "Организовано круглосуточное дежурство, усилена охрана зданий и сооружений, создан запас ГСМ и огнетушащих средств", - добавили в пресс-службе.