Власти Магаданской области просят дополнить список коренных малочисленных народов Севера

ТАСС, 19 апреля. Правительство Магаданской области обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) с предложением добавить в единый перечень коренных малочисленных народов камчадалов, орочей, эскимосов и чукчей. Это позволило бы им вести здесь традиционное рыболовство, сообщила пресс-служба правительства области.

"В настоящий момент около двух тысяч человек из числа малочисленных коренных народов Севера не могут получить разрешение на предоставление водных биологических ресурсов для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Для разрешения этой проблемы губернатором Магаданской области Сергеем Носовым инициировано обращение в ФАДН", - говорится в сообщении.

В Магаданской области традиционное рыболовство могут осуществлять только ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты), юкагиры, проживающие в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском, Тенькинском городских округах. Регион предлагает дополнить единый перечень, включив в него проживающих на территории Магаданской области камчадалов, орочей, эскимосов и чукчей.

"Мы занимаемся этим вопросом, нас поддерживает правительство РФ, уверен, слышат и в Росрыболовстве. Прежде всего, нашим людям, представителям коренных малочисленных народов Севера, нужна стабильность, чтобы можно было планировать, строить будущее, развиваться. Есть возможность обсудить наши предложения из регионов Дальнего Востока и Севера на дискуссионной площадке Государственной думы, потому что затрагиваются острые проблемы, очень чувствительные для всех жителей - представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации. Здесь нужно серьезно разобраться с законодательством и принять грамотное решение раз и навсегда", - процитировала пресс-служба главу региона Сергея Носова.