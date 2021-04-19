Лавинная опасность объявлена в горных районах Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подойдет к берегам полуострова 20 апреля, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

"В период с 20 по 22 апреля 2021 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского и Елизовского, особенно бассейна реки Паратунки, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки 20 апреля. Он принесет в южные районы края снег и ветер до 30 м/с.