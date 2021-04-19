Станция метро "Зенит" в Петербурге откроется до конца мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Зенит" в Санкт-Петербурге, которая примет основную нагрузку во время Евро-2020, откроется для пассажиров до конца мая. Об этом в понедельник сообщил вице-губернатор города Максим Соколов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Проверил готовность станции "Зенит" к открытию. Она примет на себя основную нагрузку по транспортному обслуживанию Чемпионата Европы по футболу - матчи группового тура и четвертьфинала пройдут на стадионе "Газпром арена". Откроем станцию до конца мая. Рад объявить, что 2 мая в тестовом режиме станция будет готова принять футбольных болельщиков команд "Зенит" - "Локомотив", - написал вице-губернатор.

Сейчас специалисты проводят основные работы на станции: зЗавершается наладка систем освещения, противопожарной сигнализации. До открытия станции также необходимо подготовить траволаторы к ежегодному техническому освидетельствованию. "Замечания, которые сегодня устраняют на станции, на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта не влияют", - отметил Соколов.

Станция метро "Зенит" до августа прошлого года называлась "Новокрестовской". Межведомственная комиссия по наименованиям (топонимическая комиссия) поддержала переименование станции метро в честь петербургского футбольного клуба "Зенит", ставшего по итогам сезона шестикратным обладателем титула чемпиона России. 14 августа изменения по переименованию станции внесли в Единый государственный реестр недвижимости.