В Липецкой области отремонтируют свыше 300 км линий электропередачи до конца года

ЛИПЕЦК, 19 апреля. /ТАСС/. Свыше 300 км линий электропередачи отремонтируют в Липецкой области до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с главой "Россети центр" Игорем Маковским.

"В 2021 году "Липецкэнерго" планирует отремонтировать более 322 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 64 комплектных трансформаторных подстанции и семь силовых трансформаторов 35-110 кВ", - сказал Артамонов.

По его словам, на фоне роста опасных метеорологических явлений, энергетики улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения жителей. В частности, как отметил глава региона, минувшей зимой сократилось число технологических нарушений в энергосетях в зоне ответственности "Липецкэнерго".

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в рамках встречи также рассматривался вопрос об участии специалистов "Россети центр" в модернизации уличного освещения областного центра. "Сегодня в области реализуется целый ряд крупных проектов, связанных с улучшением городской среды и реализацией нацпроектов, все это требует тесного взаимодействия и конструктивного диалога и в лице компании "Россети центр" мы видим ответственного партнера, способного обеспечивать растущие потребности экономики региона", - заключил Артамонов.