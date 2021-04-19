{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-губернатор Ульяновской области стал помощником полпреда в ПФО

На эту должность Сергей Морозов перешел после того, как в течение 16 лет руководил регионом

УЛЬЯНОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник занял должность помощника полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда.

Комаров 9 апреля после церемонии представления врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских сообщил журналистам, что сделал предложение Морозову работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием.

Морозов возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является рекордом среди действующих российских губернаторов.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияКомаров, Игорь Анатольевич
Суд Амурской области отклонил иск Азиатско-Тихоокеанского банка к бывшим топ-менеджерам
Банк намеревался взыскать 13,5 млрд рублей
Читать полностью