Экс-губернатор Ульяновской области стал помощником полпреда в ПФО

УЛЬЯНОВСК, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в понедельник занял должность помощника полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полпреда.

Комаров 9 апреля после церемонии представления врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских сообщил журналистам, что сделал предложение Морозову работать помощником полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, и он ответил согласием.

Морозов возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является рекордом среди действующих российских губернаторов.