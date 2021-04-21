Оказавшегося под угрозой гибели краснокнижного белого медвежонка вывезли с Северной Земли

ТАСС, 21 апреля. Специалисты Московского зоопарка вывезли оказавшегося под угрозой гибели белого медвежонка с острова Большевик архипелага Северная Земля. Об этом сообщил ТАСС в среду директор красноярского зоопарка "Роев ручей" Андрей Горбань.

Мать медвежонка погибла зимой этого года. Медвежонок дважды (в феврале и апреле) выходил к базам вахтовых рабочих на острове.

"Вчера медвежонка на вертолете забрали с острова и увезли в Хатангу (населенный пункт на севере Красноярского края). Сегодня его самолетом доставят в Красноярск, а затем перевезут в Москву", - сообщил Горбань, добавив, что животное вывозили специалисты московского зоопарка. По его словам, с февраля животное потеряло в весе порядка 40 килограмм. При этом директор зоопарка подчеркнул, что медвежонок ручной и не привык самостоятельно добывать пищу. В условиях дикой природы такое животное с большой долей вероятности погибнет.

Спасенный медвежонок - самка. "Дальнейшую ее судьбу будет решать Росприроднадзор с учетом мнения зоопарковского сообщества", - сообщил Горбань.

Парк флоры и фауны "Роев ручей" расположен в Красноярске. В 2018-2020 годах его специалисты провели несколько операций спасения белых медведей, оказавшихся под угрозой гибели. Например, медведицу Марфу летом 2020 году истощенной подобрали возле Норильска, Урсулу медвежонком эвакуировали с окрестностей поселка Диксон.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.