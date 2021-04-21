Приграничные села Амурской области окутал дым от пожаров из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Жители Амурской области почувствовали запах дыма от пожаров на территории Китая, особенно задымленность чувствуется на территории приграничных сел региона. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства лесного хозяйства области.

"Жители приграничных населенных пунктов, включая Благовещенск, заметили задымление. Сотрудники региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы рассказали, что информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Китая зафиксировала более 500 термоточек. Дым от них в города и села Амурской области, расположенные на границе с КНР, принес южный ветер, порывы которого достигали более 10 м/с", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на 15:00 (09:00 мск) среды на территории Приамурья действует 10 природных пожаров, два из которых локализованы в Архринском и Зейском районах. На тушении работают 280 сотрудников лесопожарной группировки области, 62 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

По данным синоптиков, в Амурской области установилась сухая погода, наблюдается резкое повышение температурного фона. Эти факторы при отсутствии как снежного, так и растительного покрова становятся причинами увеличения класса пожароопасности.

Амурская область входит в число регионов России, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.