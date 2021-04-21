Utair с 1 мая откроет рейс из Сочи в Анапу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 1 мая начнет полеты из Сочи в Анапу. Они будут выполняться шесть дней в неделю, затем они станут ежедневными, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

"С 1 мая Utair запускает новый рейс Сочи - Анапа. Он будет выполняться шесть дней в неделю", - говорится в сообщении. На ежедневные перелеты по маршруту авиакомпания перейдет 6 июня.

"В апреле руководство Utair провело встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, в рамках которой стороны обсудили необходимость развития авиаперевозок в регионе. Спустя неделю после переговоров мы открыли новый маршрут из Сочи в Анапу. На самолете дорога между двумя курортами займет всего 55 минут", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).