Власти Чувашии направят более 6 млн рублей на развитие базовых видов спорта в 2021 году

ТАСС, 21 апреля. Объем финансирования на развитие базовых видов спорта в Чувашии в 2021 году по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" превысит 6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

В Чувашии к базовым относятся 14 видов спорта - велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, триатлон, конный спорт, биатлон, фристайл, самбо, футбол, а также спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих.

"В рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2021 году из федерального бюджета Чувашии выделены субсидии на поддержку организаций спортивной подготовки, которые обеспечивают развитие базовых видов спорта. Общий размер финансирования составляет 6 млн 188,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 6 млн 126,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета - 61,8 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, адресную финансовую поддержку на развитие базовых видов спорта в объеме 773 тыс. рублей в этом году получат восемь республиканских спортивных организаций. В их числе шесть спортивных школ олимпийского резерва, спортивная школа по футболу и Чебоксарское училище олимпийского резерва им. В. Краснова. Средства направят на закупку спортивной экипировки и инвентаря.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.