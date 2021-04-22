Власти Чукотки будут ждать естественного освобождения белух, попавших в ледовый плен

ТАСС, 22 апреля. Власти Чукотки и ученые, вошедшие в состав рабочей комиссии по решению ситуации с белухами, попавшими в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй на территории нацпарка "Берингия", будут ждать естественного освобождения воды ото льда. Это произойдет приблизительно в середине июня, сообщил ТАСС директор особо охраняемой природной территории Владимир Бычков.

19 апреля инспекторы нацпарка "Берингия" обнаружили около 20 белух, попавших в ледовую полынью в бухте Пенкигнгэй. До ближайшей открытой воды - не менее 40 километров.

"В декабре были сильные ветра, происходило движение льда, и можно сделать вывод, что они там находятся уже несколько месяцев. Нельзя сказать, что животные выглядят слишком исхудавшими, поэтому мы делаем вывод, что пища у них все-таки есть, а сами белухи неплохо перезимовали. Создана рабочая группа по наблюдению за ситуацией, и сейчас мы с коллегами пришли к единому мнению, что необходимо дождаться естественного освобождения бухты ото льда - это, исходя из многолетних наблюдений, произойдет примерно 10-20 июня. Раньше спасти животных просто не представляется возможным - там слишком толстый лед", - сказал Бычков.

Директор нацпарка отметил, что подобные явления не редки для Чукотки: часто бывает, что белухи увлекаются ловлей рыбы в длинных бухтах в то время, как начинается становление льда, и животные оказываются запертыми. Если животные под водой смогут найти воздушные полости во льду раньше того, как он уйдет из бухты, то сумеют выбраться из ловушки. Ученые мониторят ситуацию два раза в неделю.

Нацпарк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория в России, расположенная на Чукотке. На территории парка насчитывается более 640 видов арктической флоры, а животный мир "Берингии" по своему богатству не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий тундровой зоны и лесотундры России.