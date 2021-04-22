Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади 7,1 тыс. га

ТАСС, 22 апреля. Специалисты тушат в регионах РФ 54 лесных пожара на площади 7,1 тыс. га, наибольшая площадь природных пожаров - почти 4 тыс. га - зафиксирована в Амурской области, наибольшее число возгораний - 13 - в Забайкальском крае, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21 апреля 2021 г. в России ликвидировано 111 лесных пожаров на площади 3 543 га. На 00:00 мск 22 апреля 2021 г. на территории Российской Федерации действовало 54 лесных пожара на площади 7 160 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь природных пожаров в Амурской области: здесь зафиксировано шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 3 592 га, один пожар на землях обороны и безопасности на площади 30 га, четыре пожара на землях иных категорий на площади 306 га в Мазановском, Магдагачинском, Зейском, Шимановском районах. Наибольшее число пожаров - 13 на площади 305 га - специалисты тушат в Забайкалье.

Кроме того, восемь пожаров на площади 1 113 га тушат в Хабаровском крае, шесть на площади 773 га в Еврейской автономной области, здесь же зарегистрирован пожар на площади 6 га в заповеднике "Бастак". В Тюменской области зафиксировано пять пожаров на площади 405 га, в Приморье - четыре пожара на площади 32 га, в Свердловской области тушат два пожара на землях лесного фонда на площади 14 га и пожар на землях обороны и безопасности на площади 550 га. Также по одному пожару зафиксировано в Омской, Курганской, Оренбургской областях. В работах по тушению задействованы 2 180 человек, привлечено 643 единицы техники, девять воздушных судов, еще 21 воздушное судно следит за ситуацией.

Пожароопасный сезон открыт в 67 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 25 субъектах РФ.