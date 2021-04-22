Поисковики обнаружили под Волгоградом останки шести советских солдат

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции, которая проходит под Волгоградом в рамках патриотической акции "Сталинград-2021", посвященной поиску и перезахоронению погибших в Сталинградской битве, обнаружили останки шести бойцов Красной Армии и одного солдата противника. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения организации "Поисковое движение России" в Волгоградской области, руководитель экспедиции Андрей Орешкин.

"Солнечная, хотя и ветреная погода позволила нам уже в первый день поисковых работ найти останки шести бойцов Красной армии и одного солдата противника. На месте - порядка 30 человек - это представители делегации Фонда развития русско-французских исторических инициатив и российские команды поисковиков Волгоградской и Свердловской областей", - сказал он, уточнив, что поиски начались вблизи поселка Степной Городищенского района, на высоте 154,2 м над уровнем моря.

Пока вещей, способствующих установлению личности бойцов, не обнаружено. Об обнаружении останков солдата противника свидетельствуют немецкая каска, а также элементы амуниции, в частности, пуговицы кителя. Останки этого солдата находились в одном окопе с останками военнослужащих Красной Армии, рассказал Орешкин.

"Останки советских солдат будут переданы на захоронение на Россошинское военное мемориальное кладбище советских воинов, погибших под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. Предполагается, что оно пройдет 23 августа. Останки солдата противника мы передадим народному союзу Германии по уходу за воинскими захоронениями, они будут погребены на немецком кладбище", - уточнил собеседник агентства.

Вблизи поисковых работ разбит палаточный лагерь для российских участников экспедиции. Французская делегация, состоящая из историков, исследователей, антропологов, археологов, студентов-историков, проживает в гостинице. Присоединившиеся к акции французские исследователи пожелали почтить память защитников Сталинграда. Они смогут на месте оценить масштаб сражения, сыгравшего такую значительную роль в победе над фашизмом, добавил собеседник агентства.

Проект "Сталинград-2021"

Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с Минобороны РФ, Минкультуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция).

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.