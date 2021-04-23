Конгресс-центр вместимостью 7 тыс. человек планируется построить в Самаре к 2024 году

ТАСС, 23 апреля. Строительство конгресс-центра на 7 тыс. человек в центре Самары планируется завершить к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор агентства делового туризма и мероприятий MICE Market Сергей Рыжов в кулуарах конференции "Организация событий. Новая нормальность", организованной фондом Росконгресс.

"К 2024 году нам нужно уже работать <...> по привлечению международных мероприятий. Мы планируем к 2024 году к отелю "Лотте", там целый квартал, план инвестиционной застройки, - будет построен конгресс-центр на 7 тыс. человек. Это прямо в центре города", - сказал он.

Позже в кулуарах мероприятия Рыжов сообщил ТАСС, что конгресс-центр будет прилегать к отелю "Лотте" и в будущем станет универсальной площадкой для проведения мероприятий. Инвестором проекта выступит самарская корпорация "Кошелев", которая ранее финансировала проект отеля "Лотте".

Презентация инвестиционного проекта конгресс-центра прошла в 2020 году в Самаре, и, как пояснил Рыжов, в настоящее время идет рассмотрение проекта.

Конференция "Организация событий. Новая нормальность" проходит 23 апреля на площадке ВДНХ. Организатором конференции выступает фонд Росконгресс. Конференция является ключевой площадкой для демонстрации современного порядка проведения мероприятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований, применения современных технологий, учета мирового опыта и тенденций.