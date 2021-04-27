Эксперты считают, что развитие российской Арктики должно стать национальным проектом

ТАСС, 27 апреля. Развитие арктического региона в России необходимо сделать национальным проектом, участие в котором должны принять промышленные предприятия и научные центры. Ключевую роль в достижении целей нацпроекта будет играть Северный морской путь, говорится в докладе НИУ ВШЭ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Развитие Арктики должно стать действительно национальным проектом, но не просто за счет большего федерального финансирования, а непосредственного участия и подключения промышленности, научных центров и обслуживающих производств других регионов России и комплексного задействования их конкурентных преимуществ внутри межрегиональных цепочек создания стоимости. Ключевую роль в достижении этой задачи будет играть развитие Северного морского пути и восстановление и развитие меридиональных транспортно-логистических маршрутов", - говорится в докладе, который будет представлен на XXII Апрельской международной конференции, организованной НИУ ВШЭ и "Сбером", генеральным инфопартнером которой является ТАСС.

Эксперты считают, что роль Арктики в развитии России значительно выше, чем у других стран. На регион приходится около 10% российского ВВП и 20% совокупного экспорта страны. То есть Арктика нужна России больше, чем всему остальному миру. В связи с этим природное богатство Арктики и должно стать базой высокотехнологичных производств и сервисных компаний, обслуживающих арктические проекты.

Также ученые настаивают на сохранении особого правового статуса Арктики. Так, США и ряд других стран настаивают на "усреднении" правового статуса Арктики, что в свою очередь ведет к появлению в регионе неарктических стран, что скажется на экологическом состоянии территории. В таком случае Арктика перестает быть буферной зоной между великими державами и милитаризируется. "В-третьих, "открытие" Арктики создает угрозу нынешнему международно-правовому режиму судоходства в регионе, закрепляющему исключительные права арктических стран, что, в свою очередь, ведет к еще большему усилению военно-политических и экологических угроз безопасности", - отмечаются эксперты.

Ученые настаивают, что России стоит в рамках Арктического совета предложить сохранить права арктических государств в обмен на повышенную ответственность арктических стран за сохранение экосистемы данной территории.