В Карачаево-Черкесии создадут логотип к 100-летию образования региона

ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Специальный логотип, отражающий этнокультурные особенности Карачаево-Черкесии (КЧР), будет создан к празднованию 100-летия региона. Об этом в среду рассказали в пресс-службе министерства культуры КЧР.

"Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на создание логотипа празднования 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики. Конкурс проводится с целью создания в полноцветном и черно-белом вариантах логотипа в качестве символа празднования 100-летия образования КЧР, отражающего природные, этнокультурные особенности КЧР и идеологию праздника", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что лучший логотип будет определен специальной комиссией из представителей органов исполнительной власти и некоммерческих организаций. Итоги конкурса будут подведены 20 мая 2021 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.