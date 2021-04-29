Сервис "Оплаты одним взглядом" Сбербанка подключили в двух кафе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Первые точки, представляющие возможность оплаты с использованием биометрических данных (сервис "Оплаты одним взглядом" от Сбербанка) начали работу в двух кафе в центре Калининграда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Калининградская область стала первым на Северо-Западе регионом, в котором запустили этот передовой способ оплаты с использованием биометрических данных клиента <...> Биометрическая идентификация заработала в двух кафе в центре города", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сервис оформляется через мобильное приложение Сбербанка. "Оплата одним взглядом" не требует банковской карты или смартфона. При оплате покупки на кассе кафе, оборудованной специальным терминалом, достаточно выбрать соответствующий тип оплаты и посмотреть в камеру, отмечается в сообщении пресс-службы.

Камера обрабатывает изображение лица клиента и формирует уникальный номер, который привязывается к его биометрическим данным. Номер хранится в отдельной базе Сбербанка и привязывается к счету карты Visa Сбербанка, отмечается в пояснениях на сайте кредитного учреждения. "Это быстрая, удобная и безопасная технология будущего, которую мы внедряем одними из первых в стране. Еще одним преимуществом является полностью бесконтактный способ оплаты, при котором не требуется дополнительных манипуляций с картой или смартфоном", - сообщил управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк Андрей Свердлов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.