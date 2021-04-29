В Ленобласти обновили ко Дню Победы более 30 мемориалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты обновили блиндаж на месте узла связи, обеспечивавшего сообщение блокадного Ленинграда с Москвой, памятник "Дальний рубеж" и еще более 30 мемориалов ко Дню Победы в Ленинградской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Стелы, блиндажи, доты и памятники-самолеты: более 30 мемориалов Великой Отечественной войны обновили в Ленинградской области ко Дню Победы. Ремонтно-реставрационные работы прошли на блиндаже, расположенном в деревне Ваганово Всеволожского района в 1941-1944 годах здесь находился узел связи ("Тройка-1"), обеспечивавший связь блокадного Ленинграда с Москвой и частями Ленинградского фронта. К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне обновили памятник "Дальний рубеж" в урочище Терентьево Ломоносовского района", - говорится в сообщении.

Специалисты областной Дирекции по сохранению объектов культурного наследия провели работы на братских захоронениях в Кингисеппе и в других населенных пунктах. В порядок приведены и могилы Героев Советского Союза Андрея Ращупкина и Михаила Кузьмина в Тихвине.

Памятник "Дальний рубеж" входит в состав Зеленого пояса Славы. Он установлен на месте деревни Терентьево, уничтоженной во время войны. Блиндаж на месте узла связи вблизи деревни Ваганово открылся в 1976 году. Здесь с узла связи по морскому кабелю, который был проложен через Ладожское озеро, связисты обеспечивали устойчивую связь блокадного Ленинграда с Большой землей.

Всего на территории области расположены около 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.