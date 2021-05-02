В регионах России действует 13 лесных пожаров на площади 2,4 тыс. га

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ 13 лесных пожаров на площади 2,4 тыс. га, сообщила в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 2 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 2 442 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе два пожара на землях лесного фонда на площади 48 га в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания на территории Хабаровского края на утро 1 мая составляла 76 га. Также на Дальнем Востоке действует пожар на площади 400 га в Амурской области. Кроме того, лесные пожары действуют в Тюменской, Курганской, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Пермском и Алтайском крае.