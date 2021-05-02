Креативный кластер по программе АСИ планируется создать в ДК Новосибирска в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 2 мая. /ТАСС/. Образовательный центр по обучению основам мультипликации и Школу конструктивизма, где будет изучаться это архитектурное направление, планируется создать на базе Дома культуры "Прогресс" в Новосибирске. Креативный кластер, разработкой модели которого займется мэрия города совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), будет запущен к концу года, сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее Новосибирская область вошла в число десяти регионов, где планируется создать креативные пространства по федеральной программе АСИ Rurbun Creative Lab.

"Мы хотим сделать переформатирование ДК "Прогресс". Здесь у нас будет первый образовательный кластер по анимации. Недавно мы подписали договор с "Союзмультфильмом" как раз <…> И в том числе мы планируем, чтобы туда зашла в том числе и Школа конструктивизма, которая, с одной стороны, будет являться базовым образовательным центром новосибирского конструктивизма, с другой стороны, позволит применять эти знания, когда мы используем этот стиль в дизайне, чтобы оценить насколько он соблюдается, а также для проведения различных конкурсов и фестивалей", - сказала Терешкова.

Вице-мэр пояснила, что городской ДК "Прогресс" в Новосибирске, долгое время действующее муниципальное предприятие, сдавал свои площади в аренду. Для более эффективной работы учреждения власти изменили статус ДК и решили создать в нем площадку креативного кластера по программе АСИ. "Мы планируем, что мы вместе с АСИ будем разрабатывать модель, которая потом будет в том числе предложена бизнесу <…> Мы планируем к концу года уже запустить", - добавила Терешкова.

Она отметила, что в рамках создания мультипликационного образовательного кластера в Новосибирске планируется разработать первую в России обучающую программу по специальности преподаватель-мультипликатор, а также запустить направление в Новосибирском государственном педагогическом университете. В конце января Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и киностудия "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании регионального анимационного кластера. Как сообщала ТАСС вице-мэр, работы по созданию кластера планируется завершить до конца года.

Открытие Школы конструктивизма на площадке креативного кластера, по словам Терешковой, обусловлено тем, что этот стиль широко представлен в архитектуре Новосибирска, поскольку город является третьим в России по количеству памятников конструктивизма.

О программе АСИ

Rurban Creative Lab - самая масштабная в России программа по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий. Цель программы - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ.